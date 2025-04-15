Özel projeler yok keyfi atama var

En yüksek puanları alan, ülkenin en başarılı öğrencilerinin öğrenim gördüğü liseler, 2014 yılında “özel projelerin, uygulamaların yapılacağı okullar” olarak farklı bir kategoriye alındı. Bu okullardaki değişim keyfi, siyasi; liyakate ve mesleki yeterliliğe dayanmayan müdür atamalarıyla başladı. İlk eylem Haziran 2016’daydı.

Özel projeler yok keyfi atama var
Abone Ol google-news
Figen Atalay
Yayınlanma: 15.04.2025 - 04:00

Proje okullarla ilgili tartışmalar, uygulanmasına başlanan 2014 yılından bu yana bitmiyor. En yüksek puanları alan, ülkenin en başarılı öğrencilerinin öğrenim gördüğü liseler, söz konusu yılda, “özel projelerin, uygulamaların yapılacağı okullar” olarak farklı bir kategoriye alındı. 150 okulla başlayan, sayıları 2016’da düşürülse de günümüzde 3 bine yaklaşan bu okullarda yapılanlar, “özel projeler” yerine keyfi, siyasi, liyakate, mesleki yeterliliğe dayanmayan başta müdürler olmak üzere öğretmen atamaları oldu, çok sayıda eğitimci de görevden alındı.

İLKİ 2016’DAYDI

Bu okullara atamaların hiçbir kritere bakılmadan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından doğrudan yapılması, öğretmenlerin sürgüne gönderilmesi, öğrencilerin büyük tepkilerine neden oldu.

Bu okullardaki eylemler, Haziran 2016’da İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin diploma töreninde, müdür Hikmet Konar’ın konuşması sırasında arkalarını dönerek protesto etmesiyle başladı.

Türkiye’nin en “gözde” okullarındaki yöneticiler, “proje okul” uygulamasından önce liselerin vakıflarına da danışılarak yüksek kriterler göz önüne alınarak atanıyordu. “Efsane” müdürleri olan bu okullardaki öğretmenlerin göreve alınmasındaki en önemli ölçütler, “mesleki yeterlilik” ve ülkenin en başarılı öğrencilerini daha üst seviyelere taşıma misyonuydu.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu somut, ölçülebilir kriterler yerine “bakan onayı”nı getirince tüm atamalar “siyasi takdir”le yapılarak okul yöneticileri imam hatip liseleri mezunlarından seçilmeye başlandı ve 10 yıldır tepkiler haklı olarak dinmedi.

Yönetici ve öğretmenlerin “keyfi atanabilmesi için “proje okul” sayısı da arttıkça arttı. Amaç gerçekten özel proje üretmek olsaydı okul sayısı çok az tutulur, bu okullar da ulusal ve uluslararası projelerde yer alır, müdürleri ve öğretmenleri de kafaya göre değil, kurallara göre titizlikle seçilirdi.


Etiketler: #proje okul #Protesto #eğitim

İlgili Haberler

Cumhuriyet, Kazdağları’nda ağaç kesimine yol açacak projeyi gündeme getirmişti: Maden sahası genişliyor

Cumhuriyet, Kazdağları’nda ağaç kesimine yol açacak projeyi gündeme getirmişti: Maden sahası genişliyor
Eğitim Sen'den proje okulu atamalarına tepki: 'Siyasi sadakat mesleki liyakatin yerini almıştır'

Eğitim Sen'den proje okulu atamalarına tepki: 'Siyasi sadakat mesleki liyakatin yerini almıştır'
Kadem Özbay'dan MEB'e Proje Okulları tepkisi: 'MEB Cumhuriyet karşıtı proje bakanlığına dönüşmüştür'

Kadem Özbay'dan MEB'e Proje Okulları tepkisi: 'MEB Cumhuriyet karşıtı proje bakanlığına dönüşmüştür'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler