Pamukkale Üniversitesi rektörü yargıyı dinlemiyor!

Yabancı uyruklu öğrencilerin usulsüz kaydedilmesi skandalı ile gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Sena Tufan
Yayınlanma: 08.01.2024 - 03:00
Pamukkale Üniversitesi rektörü yargıyı dinlemiyor!
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Kutluhan görev süresi boyunca pek çok idari personelin görev yerini değiştirdi, kimi personeli de sürgüne gönderdi. Kutluhan, “Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı” kadrosunda bulunan Ali Murat Filiz’i de 5 Haziran 2023 tarihinde görevden alarak farklı bir birimde görevlendirdi. Filiz yürütmeyi durdurma istemiyle Denizli 1. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme kararında görev değişikliği işleminin haksız ve hukuka uygun olmadığına dikkat çekildi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi’de Filiz’in asıl kadrosuna dönmesi yönünde hüküm verdi. Cumhuriyet’e konuşan Filiz, “Üniversite yargı kararına uymuyor. Görevime iade edilmedim, farklı bir birimde yapabileceğimin çok üzerinde işler verilerek hakkımda soruşturma açılmak isteniyor” dedi.


Pamukkale Üniversitesi Rektör

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