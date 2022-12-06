MEB’in tarihi hatası: Anadolu öğretmen liselerinin kapatılması - Av. Arif Anıl ÖZTÜRK

06 Aralık 2022 Salı

Tarihler 2014’ün haziran ayını gösterdiğinde dönemin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bir kararla 166 yıllık bir kültürün, Aydınlanmanın temel taşlarından biri olan öğretmen okullarının son halkası, Anadolu öğretmen liseleri, sessizce kapatıldı ülkemizde. Bu Türk eğitim politikası açısından tahmin edilemeyeceği kadar ciddi ve yanlış bir karardı.

Bir ülkede iyi bir ulusal eğitimden bahsedilebilmesi ve o ülkenin gelişerek ilerleyebilmesi hiç şüphe yok ki en başta, iyi eğitim almış ve iyi eğitim verebilecek öğretmenlerin varlığına bağlıdır. Dolayısıyla bir ülkede iyi öğretmenlerin yetişmiyor olması demek, o ülkede istisnalar hariç hiçbir meslek üyesinin ve vatandaşın doğru yetişmiyor olması demektir!

Öyleyse buradan şu sonucu kolayca çıkarabiliriz: Bir ülke gelişmek, ilerlemek ve varlığını sürdürmek istiyorsa her şeyden önce iyi eğitimciler, bilgili ve donanımlı öğretmenler yetiştirmek zorundadır. Aksi takdirde bütün kurumlarıyla birlikte çöküşe doğru sürüklenecektir!

Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi

1848’DEN 2014’E

Osmanlı Devleti bu durumu tarihte reform dönemi olarak adlandırılan dönem içinde, Tanzimat Fermanı’ndan sonra fark etmiş ve dönemin Osmanlı Padişahı Abdülmecit tarafından 16 Mart 1848’de o dönemin öğretmen yetiştirme kurumu olan Darülmuallimin kurulmuştur. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte Darülmuallimin kapatılarak Yüksek Öğretmen Okulu adını almış hemen sonrasında ise köylerdeki ilkokullara öğretmen yetiştirmek amacıyla Köy Muallim Mektepleri açılmıştır. Daha sonra Cumhuriyetin özgün ve çağdaş kurumları olan Köy Enstitüleri kurulmuş, çeşitli bahanelerle 1954’te kapatılan Köy Enstitülerinin yerini ise İlköğretmen Okulları almıştır. 1973’te İlköğretmen Okullarının bir kısmı iki yıllık eğitim enstitüsü, bir kısmı da öğretmen lisesi haline getirilmiştir. Bütün bu sürecin son halkası olarak 1989 yılında eğitim fakültelerine öğrenci hazırlamak amacıyla Anadolu öğretmen liseleri kurulmuş ve 2014’te Anadolu öğretmen liselerinin de kapatılmasıyla birlikte 166 yıllık bu süreç ve 166 yıllık bir gelenek sona ermiştir.

TEKRAR AÇILMALI

Kapatılan Anadolu öğretmen liseleri, fen lisesi ve imam hatip lisesi gibi liselere dönüştürülmüştür. Böylesine köklü ve önemli kurumların kapatılmasının mantıklı bir açıklaması olmadığı gibi sebep olarak (resmi açıklama olmamakla birlikte) bu liselerdeki öğrencilerin çoğunluğunun eğitim fakültelerini tercih etmemesi gösterilmiştir. Oysa kuruluşundan itibaren Anadolu öğretmen liselerinden eğitim fakültelerine oldukça fazla öğrenci yerleşmiştir ve halihazırda bu kişiler öğretmenlik yapmaktadır. İşin diğer tarafından bakıldığında ise Anadolu öğretmen liseleri sadece eğitim fakülteleri için öğrenci yetiştirme okulları değil içinde bir kültür ve gelenek barındıran, öğrencilerine de bu kültürü aşılayan kurumlardır. Bu güzide okulların kapatılmasıyla birlikte ülkemizin ne kazandığını anlamak oldukça güçken birçok şey kaybettiği ise açıkça ortadadır.

Bütün bu sebeplerden dolayı 2014’te yapılan bu yanlıştan hemen dönülmeli, Anadolu öğretmen liseleri tekrardan açılarak öğretmen okulları kültürü yaşatılmalı ve ülkemiz için bilgili ve donanımlı öğretmenlerin ve bu kültürü taşıyan vatandaşların yetiştirilmesine devam edilmelidir!

AV. ARİF ANIL ÖZTÜRK

TAÖLMEDER BAŞKAN VEKİLİ