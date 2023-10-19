PIKTES öğretmenleri haklarını istiyor

Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 03:00

2021- 2022 yılında ücretli öğretmen sayısı 16 bin 187 kişi artarak 85 bin 513’e ulaşmış durumda. Ataması yapılmayan bazı öğretmenler ise çareyi Türkiye’ye gelen sığınmacı çocukların eğitim ve sosyal uyumuna yönelik başlatılan Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında ücretli öğretmenlik yapmakta buluyor. Ancak bu sistemde çalışan öğretmenler birçok haktan faydalanamıyor.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek, PIKTES öğretmenlerinin geçici süreli “işçi öğretmen” olarak çalıştırıldığını ifade ederek bu öğretmenlerin kadroya alınması gerektiğini belirtti. Bebek, “Yapılması gereken öğretmenleri statülerine göre sınıflandırıp, birbirine rakip haline getirmek değil, öğretmenler arasında hâlâ var olan sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen, PIKTES öğretmeni gibi ayrımlarına son veren ve kadrolu çalışmayı esas alan düzenlemeler yapmaktır” dedi.