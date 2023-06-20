Proje okullarına ‘siyasi’ atama

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 04:00

Herhangi bir devlet okulunda çalışan bir öğretmenin normal tayin döneminde tayin istediğini ve hizmet puanına göre yapılan sıralamayla görevlendirildiğini belirten Özbay, “Proje okullarında öğretmenler hizmet puanına veya bir kritere göre değil, doğrudan olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan atanıyor. Yandaş sendikalardan idareciler atanıyor. O idarecilerle il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki komisyonlar aracılığıyla öğretmen tayini yapılıyor” dedi. Özbay, proje okullarındaki asıl amacın AKP’nin nesil yetiştirme projesi anlamı taşıdığının altını çizerek “Türkiye’de iyi bilinen okullara kendi ideolojilerindeki öğretmenleri atıyorlar. Öğrencisini sınavla seçilen okula öğretmen ve idareci keyfi, kritersiz, hukuksuz atanıyor” diye konuştu.

"KÖKLÜ OKULLARIN İÇİ BOŞALTILDI"

Özbay, “AKP iktidarında ülkenin genellikle sınavla öğrenci alan okulların tamamı proje okul ilan edildi. Büyük bir çoğunluğunda da fen liseleri var. Bu okulların pansiyonları, yurtları da oluyor. Buralarda vakıf, dernek ve cemaat yapıları toplantılar yapabilir. AKP, cemaatlerde uygulanan yöntemleri kamuya taşımış oluyor. Proje okulları tamamen siyasi iktidarın okulları kendi siyasi propaganda aracı olarak kullanıldığı bir sisteme dönüştü. Sayılarını da her geçen gün artırıyorlar. İktidarın kol kola olduğu cemaat ve tarikatlardan öğrendiği eğitim modeline benzeyen bir sistem” ifadelerini kullandı. Mevcut köklü proje okullarının içinin boşaltıldığını vurgulayan Özbay, “Devletin okulları nesil yetiştirme politikasının laboratuvarı haline dönüşmüş durumda” diye konuştu. l

