Rektör tavuk-pilav parası topladı!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 03:00

Adı birçok skandala karışan Tunçsiper bu kez de öğretim üyelerinden mezuniyet törenleri için para istedi.

Tüm dekanlara talimat veren Tunçbilek, mezuniyet törenlerinde velilere “tavuk-pilav” ikram etmenin uygun olduğunu WhatsApp grubundan akademik personele bildirerek 200’er TL talep etti.