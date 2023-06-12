Rektör tavuk-pilav parası topladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021’de İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper skandallarına bir yenisini ekledi.
Adı birçok skandala karışan Tunçsiper bu kez de öğretim üyelerinden mezuniyet törenleri için para istedi.
Tüm dekanlara talimat veren Tunçbilek, mezuniyet törenlerinde velilere “tavuk-pilav” ikram etmenin uygun olduğunu WhatsApp grubundan akademik personele bildirerek 200’er TL talep etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bungee Jumping yaparken ip koptu
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
- Fatih Altaylı: 'Boğaziçili bakan bulamayacağız...'
- CNN TÜRK muhabiri Damla Uğurtürk'ü öpmelere doyamadılar!
- Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme
- Mehmet Şimşek ne yapmalı? 3 farklı senaryo
- Yandaş Akit yazarından AKP'den istifa eden Kılıç'a tepki
- MasterChef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu