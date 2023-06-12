Rektör tavuk-pilav parası topladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021’de İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper skandallarına bir yenisini ekledi.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00
Rektör tavuk-pilav parası topladı!
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Adı birçok skandala karışan Tunçsiper bu kez de öğretim üyelerinden mezuniyet törenleri için para istedi.

Tüm dekanlara talimat veren Tunçbilek, mezuniyet törenlerinde velilere “tavuk-pilav” ikram etmenin uygun olduğunu WhatsApp grubundan akademik personele bildirerek 200’er TL talep etti. 


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