Sayıştay'ın raporuna göre kamunun yüzde 69'unun raporlarında temel mali tablolar yer almadı

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Kamu idarelerinin yaklaşık yüzde 69’unun faaliyet raporunda temel mali tablolara yer vermediğine dikkat çeken Sayıştay, “kamuya hesap verme sorumluluğunun” engellendiğine vurgu yaptı.

Sayıştay’ın Genel Uygunluk Bildirimi Raporu’na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ödenek üstü gider toplamı 417.7 milyon TL oldu.

7 BİN 639 BULGU

Sayıştay’ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’na göre, denetimlerde 2 bin 292’si mali rapor ve tabloları etkileyen, 5 bin 119’u mevzuata uygunluğa ilişkin, 228’i kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerine ilişkin hataları içeren toplam 7 bin 639 bulgu tespit edildi. En fazla hata “kamu idarelerinin tahsis ettikleri veya tahsisli kullandıkları taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmaması/hatalı yapılması” konusunda görüldü.

Rapora göre, kamu idarelerinden 17’sinin faaliyet raporunu yayımlamadığı belirlendi. Yayımlayan 298 kamu idaresinden ise 22’sinin yayımlama tarihinin mevzuat gerekliliğine uygun olmadığı saptandı. Kamu idarelerinden 32’si faaliyet raporunda kullanılan kaynaklar hakkında bilgi vermedi. 103’ü raporu yönetmelikte öngörülen tüm başlıklarla ilgili bilgileri içerecek şekilde hazırlamadı. 206 idare faaliyet raporunda temel mali tablolara yer vermedi. 138’i yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgileri faaliyet raporunda göstermedi. 144’ü tüm varlık ve yükümlülüklerini raporlarda açıklamadı. Kamu idarelerinin yaklaşık yüzde 69’u raporunda temel mali tablolara yer vermedi. Yüzde 48’i tüm varlık ve yükümlülüklerini açıklamadı.

‘HESABA ENGEL’

Sayıştay, “Bu durum, faaliyet raporlarıyla amaçlanan mali bilgiye yönelik kamuya hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilmesini engellemektedir” dedi.

215 idare, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında meydana gelen sapmaların nedenleri hakkında açıklama yapmadı. 70 idare özel ödenek, dış proje kredisi veya bağış ve yardım gibi kaynakları göstermedi. Yıl sonu ödeneklerini doğru kaydetmeyen veya ödenek artış, eksiliş ve aktarmalarını mevzuata uygun olarak yapmayan idare sayısı 22, bütçe gerçekleşmeleri gerçeği yansıtmayan kamu idaresi sayısı da 23.