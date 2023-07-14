Selçuk Üniversitesi'nde adrese teslim kadro
YÖK’ün uyarılarına karşın “adrese teslim kadro” uygulaması sürüyor. Selçuk Üniversitesi, “Odyometri Ana Bilim Dalı”na almak istediği öğretim görevlisi için lisans eğitimini “Sınıf Öğretmenliği” bölümünde tamamlamış olma şartı getirdi.
Yüksek Öğretim Kurulu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklemesine karşın üniversitelerin kadro alım ilanlarındaki atama şartlarına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.
Son örnek önceki gün Resmi Gazete’de yer alan Selçuk Üniversitesi’nin öğretim üyesi alım ilanlarında yaşandı. Söz konusu ilanlardan birisinde Odyometri ana bilim dalı için alınacak olan öğretim görevlisi için bölümle ilgisi olmamasına karşın lisans eğitimini “sınıf Öğretmenliği” bölümünden yapmış olmak şartı arandı. İlanın devamında ise yüksek lisans eğitiminin de “özel eğitim” alanında yapılmış olması ve “Yükseköğretim kurumunda en az 7 yıl iş deneyimine sahip olmak” şartları arandı.
Aynı üniversitenin bir başka ilanında “uygulamalı birim öğretim görevlisi” kadrosu için “Lisans eğitimini uluslararası ilişkiler, yüksek lisans eğitimini Uluslararası ilişkiler anabilim dalında yapmış olmak” şartı arandı. Şartta “Çağrı merkezi operasyon takım lideri eğitimi sertifikasına” sahip olmak şartı da arandı.
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