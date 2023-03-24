Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den atama açıklaması

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:04

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:15

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimi ve branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TAKVİM BELLİ OLDU

Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacağını kaydeden Özer, "Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ATAMADA KONTENJANLAR

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alanda atama yapılacağına işaret eden Özer, bu çerçevede en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliğine 3 bin 269, ilköğretim matematik için 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı" bilgilerini verdi.

Bakan Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını hatırlattı.