Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den atama açıklaması
Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, duyurduğu 45 bin öğretmenin atamasına ilişkin ön başvuruların alınacağı tarihi açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimi ve branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
TAKVİM BELLİ OLDU
Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacağını kaydeden Özer, "Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
ATAMADA KONTENJANLAR
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alanda atama yapılacağına işaret eden Özer, bu çerçevede en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliğine 3 bin 269, ilköğretim matematik için 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı" bilgilerini verdi.
Bakan Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını hatırlattı.
45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ve branş dağılımını ilan ettik.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 24, 2023
Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun.https://t.co/ntlzTCKBwd pic.twitter.com/3O8WA9o1c4
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son toplantım' diyerek duyurdu
- AKP'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- Pop müziğin ikonu yaşamını yitirdi
- AKP'nin aday listesi ortaya çıktı
- AKP'den bir garip temel atma töreni!
- Kahramanmaraş'ta art arda şiddetli deprem
- Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk yanıt
- Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR çatlağı
- 'Müjde' diye canlı yayında açıkladı...
- İstanbul'daki barajlar son 9 yılın en düşük seviyesinde!