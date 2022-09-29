Son Dakika... Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 4 Eylül'de düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) sonuçları açıklandı.

AA
29 Eylül 2022 Perşembe, 10:36
Son Dakika... Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 2. dönem ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.


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