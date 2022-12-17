Tarikat ve cemaat kurslarını tercih eden aileler, çocuklarını okula göndermiyor

17 Aralık 2022 Cumartesi, 04:00

Türkiye’de 6-17 yaş grubu çocuklar için eğitim zorunlu ancak yüzbinlerce çocuğun eğitimin dışında olduğu biliniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e göre, ilkokul kademesinde 11 bin 654, ortaokul kademesinde 28 bin 421, ortaöğretim kademesinde ise 240 bin 668 olmak üzere 280 bin 743 çocuk eğitimin dışında. Eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları raporlarına göre ise eğitimin dışında olan çocuk ve genç sayısı bu sayıdan 2-3 kat fazla.

Çocuğu okula göndermemenin cezası günlük 15 TL. Ancak bunun da uygulanıp uygulanmadığı, bu ailelerin tespit edilerek çocuğu okula göndermeme nedenlerinin incelenip incelenmediği bilinmiyor.

"TAKİBİ YAPILMIYOR"

Eğitimci Alaattin Dinçer, “Okul çağına gelmiş her çocuğun e-okul sistemi üzerinden ikamet ettiği en yakın okula kaydı otomatik olarak yapılır. Buna rağmen ebeveyn göndermiyorsa ya göz yumuluyor ya takibi yapılmıyor demektir. Oysa muhtarlıklar, nüfus idareleri ve okul yönetimleri üzerinden bu mesele çözülebilir” dedi.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “eğitim hakkı”nın yok sayıldığını vurgulayarak “okul çağında olmasına rağmen tarikat ve cemaatlerin sözde verdiği dini eğitime devam eden, sokaklarda, tarlada fabrikada çalıştırılan, şiddetin istismarın ve zorla ve erken yaşta evliliklerin kurbanı olan milyonlarca çocuk bulunmaktadır” diye konuştu.

"DEVLET GÖZ YUMUYOR"

Yasaya göre çocuğunu okula göndermeyene uyarı mektuplarının gönderilmesi, para cezasının kesilmesi gerektiğini anlatan sendika başkanı, “Kaç kişiye uyarı yazısı gönderilmiş, kaç kişiye yaptırım uygulanmıştır? Bakanlık gelmeyen çocukların takibini yapmış mıdır? Bütün partilere dosya hazırlayıp çağrıda bulunacağız. Çocukların eğitim hakkını bilinçli olarak gasp edenlerle ilgili ne yapılıyor? Bu ülkenin çocukları okulda yok. Devlet çocukların, tarikatların cemaatlerin sözde okullarına gitmesine göz yumuyor” dedi.