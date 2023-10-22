Tarikata teslim: Yatılı okullar bir bir kapatılıyor, çocukların geleceği kararıyor

Yayınlanma: 22.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.10.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ait yatılı bölge ortaokullarına ilişkin veriler, çocukların sistematik olarak tarikat ve cemaat yurtlarına muhtaç bırakıldığını açığa çıkardı. 2010’da 574 olan yatılı bölge ortaokul sayısı 12 yılda 270’e düştü. 195 bin olan yatılı kapasite 76 bine kadar geriledi. Söz konusu okulların bağlı olduğu Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ise konuyla ilgilenmek yerine “değerler eğitimi” konusunda çalışmaların yapılmasını ve taşımalı eğitimin artırılarak sürdürülmesini istedi.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 2022’ye ilişkin faaliyet raporu, iktidarın eğitime bakışını ve önceliklerini gözler önüne serdi. Rapora göre zorunlu eğitim çağı öncesindeki ve zorunlu eğitim çağındaki bütün çocuklara yönelik çalışmalar alanına giren genel müdürlük bünyesinde, sağlık hizmetleri sınıfında hiçbir personel yok. Rapora göre 2022’de, ilköğretim pansiyonlarının doluluk oranının yüzde 53’e ulaşması bekleniyordu ancak yüzde 40’ta kaldı. Bakanlık, söz konusu oranı “makul” bulurken oranın yüzde 40’ta kalmasının “taşımalı eğitimin tercih edilmesi” gösterildi. Tekli eğitimdeki ilkokul öğrencisi oranı yüzde 58, ortaokul öğrencisi oranı ise yüzde 65.69 olarak gerçekleşti.

BİLİME YER YOK!

Bakanlığın, iki grup için de hedefi yüzde 92’ydi. İlkokulda öğrenci sayısı 30’dan fazla olan şube oranı ise yüzde 22 oldu. Bakanlığın hedefi bu oranı yüzde 15’e düşürmekti. Buna karşın bakanlık her 5 sınıftan birinin sınıf mevcudunun 30’dan fazla olmasını “başarılı” buldu.

İlkokul ve ortaokul sayısının, bir önceki yıla göre düşmesi de dikkat çekti. İlkokul sayısı 22 bin 87’den 22 bin 30’a, ortaokul sayısı ise 12 bin 513’ten 12 bin 468’e geriledi. Laboratuvar sayısı 11 bin 716’tan 11 bin 348’e düştü. Atölye, spor salonu, çok amaçlı salon, tasarım beceri atölyesi ve pansiyon sayısı da düşüş gösterdi. Raporda, yıllara göre yatılı bölge ortaokullarına yönelik sayısal veriler de yer aldı. 2010’da 574 olan okul sayısı, 2022’de yüzde 52.96 azalışla 270’e kadar düştü. 195 bin 573 olan yatılı kapasite ise yüzde 60.68 azalışla 76 bin 886’ya geriledi. Yatılı öğrenci sayısı ise 148 bin 463’ten 30 bin 675’e düştü.

Raporun zayıflıklar bölümünde, ikili eğitime yer verildi ve zayıflığın gerekçesi olarak “ders başlangıç ve bitiş saatlerinin yaş gruplarına uygun olmaması, ders dışı etkinliklere ayrılacak yeterli zamanın olmaması” gösterildi.

‘DEĞERLER EĞİTİMİ’ ISRARI

Raporun son kısmında yer alan önerileri de dikkat çekti. Özellikle tarikat ve cemaatlerin üzerinde durduğu “değerler eğitimi”ne yönelik “okulöncesi eğitim ve ilköğretim çağındaki öğrenciler için değerler eğitimi konusunda çalışmaların yapılması” önerildi. Okulöncesi eğitim için de “taşıma, gezici öğretmen ve gezici sınıf çalışmalarının artırılarak devamının sağlanması” istendi.

ÜCRETLER PATLAYACAK

Özellikle nüfusun az ve dağınık olduğu kırsal bölgelerde yaşayan çocukların zorunlu temel eğitimlerinin karşılanması amacıyla ihtiyaçları bakanlık tarafından karşılanan okullar olarak da bilinen yatılı bölge ortaokullarının yanı sıra bakanlığa bağlı pansiyonlar da bulunuyor. 2024 bütçesine göre bu pansiyonların ücretleri ilk ve ortaöğretim kurumlarında 27 bin 900 lira, özel eğitim okullarında 37 bin 600 lira, mesleki eğitim kurumlarında 31 bin 300 lira olacak.