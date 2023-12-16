Tunceli'de KYK'ye bağlı öğrenci yurdunda 4 gündur su yok!
Tunceli'de öğrenciler, kaldıkları KYK yurdunda suların dört gündür akmamasını protesto etti.
Tunceki Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ehlibeyt Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yurtta günlerdir suların akmadığını belirterek eylem yaptı.
Yurdun önünde bir araya gelen öğrenciler, yurtta 4 gündür hiç su akmadığını ve sorunla ilgili olarak yetkililerin de topu birbirine attığını ifade etti.
Suların akmamasından dolayı birçok ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirten öğrenciler, yetkilileri bir an önce sorunu çözmeye çağırdı.
CHP Tunceli Gençlik Kolları yöneticisi Doğan Akboğa da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımnda, "Tunceli Erkek KYK Yurdunda 4 gündür sular kesik bir durumda ve öğrencilere her gün sorunun yarın çözüleceği söyleniyor bugün arkadaşlarımız ile beraber eylem kararı aldık. Yönetim durumun çözüleceğini belirtsede bizler arkadaşlarımızın yanındayız. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.
YURTTA 4 GÜNDÜR SU YOK!— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 16, 2023
Tunceli Ehlibeyt KYK Yurdu'nda günlerdir sular kesikken yurt yönetimi sorumluluğu üstünden atıp öğrencileri oyalamaya çalışıyor.
Nitelikli barınma hakkımızı sağlayın, su sorununu derhal çözün! @GSB_Tunceli pic.twitter.com/GH6Sd3nCKs
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