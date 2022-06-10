Türk Eğitim Derneği’nden 70 yılı kapsayan araştırma

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in dünyada son 25 yılı, Türkiye’de ise son 70 yılı kapsayacak şekilde eğitim vaatlerini incelediği “Seçimin Kaderi Eğitim Vaatlerine mi Bağlı?” raporu paylaşıldı. Üç bin kişiyle gerçekleştirilen araştırma kapsamında siyaset penceresinden eğitimi anlayabilmek için 1950’den itibaren 90’a yakın seçim bildirgesi incelendi.

Raporda öne çıkan bölümler şöyle:

“Siyasetçiler neye öncelik versin” sorusuna verilen cevaplar içinde eğitim, ekonomiden sonra ilk sırada yer aldı. 18-24 yaş aralığındaki her iki gençten biri eğitim sistemine öncelik verilmesini istedi. Her 10 öğrenciden yaklaşık 7’si oy tercihinin seçim vaatleriyle değişebileceğini ifade etti. Toplumun yüzde 56’sı eğitimi düzeltecek siyasetçi istediklerini kaydetti. Toplumun yalnızca yüzde 17’si eğitim sisteminin iyi olduğunu düşünürken toplumun yarısından fazlası eğitim sisteminin kötü olduğunu söyledi.

“Türkiye’de eğitim sisteminde şu seviyelerin hangi ikisinde en fazla problem olduğunu düşünüyorsunuz” sorusuna gelen yanıtlara göre, toplumun genelinde en fazla liselerde verilen eğitimde sorun olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 43 oldu.

“Siyasi partilerin eğitimle ilgili vaatleri sizin için ne derece önemli” sorusuna gelen yanıtlarda, toplumun yüzde 94’ü, gençlerin de yüzde 95’inin nitelikli eğitimin herkes için parasız olmasını önemli bulduğu öne çıktı.