Türk Eğitim-Sen'in açıkladığı raporda çarpıcı sonuçlar: 'Fırsat eşitsizliği her alanda'
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 11 bin 342 eğitimcinin katıldığı anketin sonuçlarına göre hazırladıkları "Eğitimde Fırsat Eşitliği" raporunu açıkladı.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kariyer basamakları sınavına tepki gösteren öğretmenleri “çapulcu” diyerek hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına ilişkin “O sözünün maksadını aşan bir açıklama olduğunu düşünüyorum” derken sınav yapılmaması ve yükselmede kıdem esas alınarak 10 yılını tamamlayanların uzman öğretmen, 20’yi tamamlayanların ise başöğretmen kabul edilmesi çağrısında bulundu.
Geylan, sendikasının 1-12 Ağustos tarihleri arasında 11 bin 342 eğitimcinin katılımıyla yaptığı “Eğitimde Fırsat Eşitliği” raporunu açıkladı. Öne çıkan veriler şöyle:
- Sınıfındaki öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunu belirten öğretmenlerin oranı yüzde 14.1. Yüzde 35.3, sınıflarında 31-40; yüzde 6.2’si ise 41-50 arasında öğrenci olduğunu kaydetti.
- Yüzde 33.2, okulunda özel eğitim sınıfı bulunmadığını kaydetti.
- Yüzde 45.6, sınıfındaki öğrencilerin ailelerinin gelir durumunun düşük olduğu belirtti.
- Yüzde 12.8, kız çocuklarının okullaşma oranının kısmen yeterli olduğunu, yüzde 5.4 ise yetersiz olduğunu belirtti.
- Yüzde 71.8, okul bütçelerinin yeterli olmadığını kaydetti.
- Yüzde 51.5, öğrencilerin harçlıklarının birbirinden farklı olduğunu, yüzde 40.2’si ise okulların etkinliğine öğrencilerin katılamadığını vurguladı.
- Yüzde 69.9, okul formasının zorunlu olmasının, fırsat eşitliğini saylayacağını belirtti.
- Yüzde 73.1, öğretmenlerin aynı fırsatlara sahip olmadığına işaret ederken bu oran yönetici olmak için aynı fırsata sahip olmadığını düşünenler açısından yüzde 75 oldu.
- Yüzde 63.7, öğretmenlik kariyer basamaklarının fırsat eşitsizliğine neden olduğunu aktardı.
- Yüzde 63.1, öğretmenlerin kadrolu, sözleşmeli ve ücretli şeklinde ayrılmasının fırsat eşitsizliği yarattığını belirtti.
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