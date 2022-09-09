Türk Eğitim-Sen'in açıkladığı raporda çarpıcı sonuçlar: 'Fırsat eşitsizliği her alanda'

09 Eylül 2022 Cuma, 02:00

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kariyer basamakları sınavına tepki gösteren öğretmenleri “çapulcu” diyerek hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına ilişkin “O sözünün maksadını aşan bir açıklama olduğunu düşünüyorum” derken sınav yapılmaması ve yükselmede kıdem esas alınarak 10 yılını tamamlayanların uzman öğretmen, 20’yi tamamlayanların ise başöğretmen kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Geylan, sendikasının 1-12 Ağustos tarihleri arasında 11 bin 342 eğitimcinin katılımıyla yaptığı “Eğitimde Fırsat Eşitliği” raporunu açıkladı. Öne çıkan veriler şöyle: