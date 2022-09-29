TUS cevap kağıtları erişime açıldı mı? TUS aday cevaplarına nereden, nasıl bakılır?

29 Eylül 2022 Perşembe, 12:46

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçmek için yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) geçen haftalarda gerçekleşti. TUS sınavı sonuçları bugün açıklandı. Adaylar ise cevap kağıtlarını ve yanıtlarını görmek için araştırmaya başladı. İşte, merak edilen sorunun yanıtı...



TUS CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI MI?



ÖSYM sitesi üzerinden bugün yaptığı duyuruda, cevap kağıtlarının erişme açıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, ''04 Eylül 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) veTıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) adaylarının cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemeler erişime açılmıştır'' ifadeleri kullanıldı.''

TUS ADAY CEVAPLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?



Optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen adayların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.



