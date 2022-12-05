TUS ek tercih nasıl yapılır? TUS ek tercih ne zaman sona erecek?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercih dönemi, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Peki, TUS ek tercih nasıl yapılır? TUS ek tercih ne zaman sona erecek?

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 13:40
TUS ek tercih nasıl yapılır? TUS ek tercih ne zaman sona erecek?
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Adaylar, 2. dönem TUS ek tercihlerinin başlamasının ardından tercihlerin nasıl yapılacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

TUS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini 05 Aralık 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek.

TUS EK TERCİH NE ZAMAN SONA ERECEK?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.


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