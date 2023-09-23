TUS ne zaman? 2023-TUS 2. Dönem sınavı saat kaçta? 24 Eylül 2023 açık tutulacak nüfus müdürlükleri...

Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:50

Güncelleme: 23.09.2023 - 12:50

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 24 Eylül 2023 Pazar günü gerçekleşecek.

TUS SAAT KAÇTA?

Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 135 dakika olacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14:45'te yapılacak ve Temel Tıp Bilimleri Testi gibi 135 dakika sürecek.

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2023-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 24 Eylül 2023 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir