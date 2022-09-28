Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 09:45
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'daki maç 28 Eylül Çarşamba günü (bugün) saat 18.30'da başlayacak.

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 kaybetmişti. Filenin Sultanları, ikinci maçında ise Güney Kore'yi set vermeden 3-0 yenmeyi başardı. Dominik Cumhuriyeti ise turnuvadaki ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yenmişti.

Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdıracak.



A Milli Kadın Voleybol Takımı filenin sultanları 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası Dominik Cumhuriyeti

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler