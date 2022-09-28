Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'daki maç 28 Eylül Çarşamba günü (bugün) saat 18.30'da başlayacak.
TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 kaybetmişti. Filenin Sultanları, ikinci maçında ise Güney Kore'yi set vermeden 3-0 yenmeyi başardı. Dominik Cumhuriyeti ise turnuvadaki ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yenmişti.
Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdıracak.
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