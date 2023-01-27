Tuzla'da öğretmene destek eylemi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Tuzla Eğitmen Koleji’nde sendikalı olduğu gerekçesiyle işten atılan öğretmene destekte bulunmak adına basın açıklaması düzenledi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00
Tuzla'da öğretmene destek eylemi
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İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Tuzla Eğitmen Koleji’nde görev yapan İrem Erdem isimli öğretmen iddiaya göre sendikalı olduğu ve ara tatilde çalışmayı kabul etmediği için okul yönetimi tarafından işten çıkarıldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri işten çıkarılan öğretmene destek vermek için dün okul önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. 


Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Tuzla Eğitmen Koleji öğretmen

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