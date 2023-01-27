Tuzla'da öğretmene destek eylemi

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 06:35

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Tuzla Eğitmen Koleji’nde görev yapan İrem Erdem isimli öğretmen iddiaya göre sendikalı olduğu ve ara tatilde çalışmayı kabul etmediği için okul yönetimi tarafından işten çıkarıldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri işten çıkarılan öğretmene destek vermek için dün okul önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.