Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:59

Güncelleme: 08.05.2024 - 14:59

Netflix dizisi Wednesday'in yeni sezonunun ne zaman geleceği, yeni sezonda kimlerin yer alacağı araştırmaya başlandı. Peki, Wednesday dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayımlanacak? Wednesday dizisinin ikinci sezonunda kimler oynayacak? İşte ayrıntılar...

WEDNESDAY 2. SEZONUNDA KİMLER OYNAYACAK?

Jenna Ortega'nın yeniden başrolde yer aldığı filmde Ortega'ya Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez ve Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa ve Georgie Farmer gibi isimler eşlik edecek. Fred Armisen ve Jamie McShane konuk rollerle geri dönecek.

İkinci sezonda bazı izimlerin de kadroya eklenmesi bekleniyor. Bu isimler arasında Thandie Newton, Steve Buscemi, Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo yer alıyor.

İKİNCİ SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Dizinin yeni sezonunun yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Fakat Beetlejuice 2'nin çekimlerinin devam etmesi nedeniyle 2024 yılının sonuna doğru dizinin 2. sezonunun yayımlanması bekleniyor.

2. SEZONDA NELER OLACAK?

Netflix'in diziyle ilgili yayımladığı tanıtıma göre Addams ailesine yeni bir üye katılacak. Dizinin ortak yapımcılığını üstlenen Jenna Ortega, Variety ile yaptığı röportajında ikinci sezonda korku yönünün ağır basacağını açıkladı.