Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:37

Güncelleme: 09.10.2024 - 09:37

Üniversitelerde 2024-2025 eğitim yılı başladı. Güz dönemi derslerinin başlaması ile şimdi vize ve final takvimi gündemde yer alıyor. Öte yandan üniversiteliler, MEB'e bağlı okullarda uygulanan ara tatillerin üniversiteler için geçerli olup olmadığını merak ediyor. Peki, Üniversite tatili ne zaman? Üniversitede ara tatil var mı?

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.

Üniversiteler ara tatil kapsamında değil. Diğer yandan her üniversite kendi akademik takvimlerini kendi belirliyor.

ÜNİVERSİTE TATİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi derslere ara verebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekli.