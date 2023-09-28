UzemGO ile eğitime adanmış bir vizyonun hikayesi...

Yayınlanma: 28.09.2023 - 19:48

Güncelleme: 28.09.2023 - 20:03

Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren temel unsurlardan biri. Ancak, herkesin eşit erişim sağlayabilmesi ve yüksek kaliteli eğitimden faydalanabilmesi, her dönemde mümkün olamadı. İşte bu nedenle, matematik öğretmeni Veysel Gürsel öncülüğünde, UzemGO markası ile faaliyete geçildi. Böylece eğitimde fırsat eşitliği ve erişilebilir fiyatlarla yüksek kaliteli eğitim sunma vizyonu oluşturuldu.

YÜKSEK VİZYON, ÇEŞİTLİ ÇALIŞMA ALANLARI

Yayıncılık, e-öğrenme ve eğitim teknolojileri konularında birçok Ar-Ge projesine katkıda bulunarak bu alanlarda ürünler geliştiren ve yeniliklere öncülük eden Gürsel Online Eğitim ve Bilgi Teknolojileri, eğitim teknolojileri alanında 3 yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermekte.

Merkezini "Eğitim Teknolojileri"nin oluşturduğu çalışma alanlarıyla; her projede, eğitimin geleceğine olan inançla hareket ediliyor. Buarada, değişen toplum yapısı ve eğitim ihtiyaçlarını öngörerek yönlendirmek ve çözüm üretmek temek amaç...

BİRİKİM VE TECRÜBEYE EK OLARAK LİDER YAYINEVLERİNİN İÇERİKLERİ

UzemGO, birçok başarılı ve lider yayınevinin içeriklerini kullanarak akıllı tahta uygulamaları, video çözümleri, ölçme-değerlendirme, test ve deneme sınavları gibi eğitim yazılım sistemlerini geliştirir. Bu sayede öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlamak amaçlanır.

35 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞAN BAŞARI HİKAYELERİ

Kuruluşundan bu yana, 35 binden fazla öğrenciye hizmet veren UzemGO, öğrencilerin başarılarını gözler önüne serdi. Her bir öğrencinin potansiyelini açığa çıkarmak ve onların eğitim yolculuğunda yanlarında olmak buradaki temel amaç.

BÜYÜK BİR ÖDEV: SOSYAL SORUMLULUK

6 Şubat'ta ülkemizi etkileyen deprem, 12 şehrimizi olumsuz etkiledi ve binlerce öğrenci zorlu bir dönem geçirdi. Bu zorlu dönemde, UzemGO; depremden etkilenen öğrencilere yardım etmeyi bir sorumluluk olarak gördü ve deprem bölgesindeki ulaşılabilen tüm öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağladı. Ayrıca, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için %100 Eğitim Bursu ile desteğini sürdürmeye devam ediyor.

GELECEĞE ODAKLI VİZYON

UzemGO, mevcut vizyonunu sürekli geliştirme yolunda ilerliyor. Değişen ve gelişen teknoloji ile paralel olarak eğitime katkı sağlayabilecek her teknolojik gelişmeyi altyapısına ve hizmetlerine entegre etme hedefi doğrultusunda çalışıyor.

İNSAN MERKEZLİ DEĞERLERLE BÜYÜME İNANCI

Eğitimin sadece teknoloji ve altyapıyla değil, aynı zamanda insanı ve insan değerlerini ön plana çıkaran yaklaşımlarla büyüyeceğine inananılmasıyla; hem öğrencilere ve velilere hem de ekibine yaklaşımıyla bu değerleri en önemli öncelik olarak kabul ediyor. Bu yaklaşımın, daha iyi bir hizmet sunmaya katkı sağlayacağına inanıyor.

UzemGO, eğitime olan bağlılığı ve topluma katkıda bulunma isteği her projede daha da ileriye taşımaya devam ediyor. Eğitimin, yarının liderlerinin yetişmesinde kilit bir rol oynamaya devam etmesi nedeniyle gelecekte de eğitimdeki dönüşümün öncüleri olmaya devam edecek...