Veli ve öğretmenlerden Bakan Mahmut Özer'e kırık not

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 02:14

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Dün 81 ilde etkinlik düzenleyen Veli-Der ve Eğitim-Sen’in Ankara şubeleri yaptıkları basın açıklamalarıyla eğitimdeki eşitsizliğe tepki gösterdi. Açıklamalarda Bakan Özer için hazırlanan karneler açıklandı. Özer’in karnelerinde demokrasi, insan hakları, laiklik, çağdaş eğitim gibi derslere kırık notlar, kadrolaşma, baskı, şiddet ve eğitimin dinselleşmesi gibi derslere ise yüksek notlar verildi.

‘YETERLİ BÜTÇE AYRILMALI’

Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, 6 yaşında bir çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini anımsatarak, “Tüm okullarda acilen ücretsiz bir öğün yemek uygulaması başlatılmalıdır. Okullarda, en az yetersiz ve dengesiz beslenme sorunu kadar önemli bir sorun olan sağlıklı içme suyuna erişimdir. Tüm okullarda bir an önce sağlanmalıdır. Ek bütçe açıklaması yapılmalı eğitime yeterli bütçe ayrılmalıdır” dedi.

‘EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET’

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şubesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapmak istediği açıklamaya izin verilmedi. Sendika’nın Ankara 1 No’lu Şubesi’nin önünde yapılan açıklamada, konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul, bakanlık önündeki açıklamalarının engellenmesine ilişkin “anayasa çiğneniyor” tepkisini gösterdi.

Burada yapılan açıklamada, öğretmenlerin eşit işe eşit ücret istemlerini dile getirildi. Bakan Özer’e karne veren öğretmenler, “Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) sonrası aynı işe farklı ücretlendirmeler yapılması adaletsizliktir. İş yerlerimizde huzursuzluk artmıştır. ÖMK, eşit işe eşit ücret ilkesini fiilen ortadan kaldırmıştır” dedi.