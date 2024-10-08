Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:47

Güncelleme: 08.10.2024 - 11:47

Ekim ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı, bakanlık tarafından ödeme almaya hak kazanan vatandaşlar arasında merak konusu haline geldi. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi bireylere sunulan aile destek ödemelerinin Ekim ayında ne zaman yatırılacağı, ödeme almaya hak sahibi olan yurttaşlar tarafından merak konusu oldu? Peki, Aile Destek Ödemeleri ayın kaçında hesaba yatacak? Ekim ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek ödemeler, her hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre belirlenmektedir. Ekim ayı ödemelerinin ise 14 ile 31 Ekim tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir destek mekanizmasıdır. Bu program, hanelerin kişi başına düşen gelir düzeyine göre belirlenen dört farklı gelir aralığı için, aylık yardım ödemelerini 850 ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda sunmaktadır.