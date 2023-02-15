YDS başvuruları başladı mı? YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuru ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 15:22

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 15:22

ÖSYM'nin düzenlediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(YDS) başvuru süreci başladı.

YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS başvuru süreci başladı. Sınava başvurular bugün itibariyle başladı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan 2023 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.

YDS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Sınava başvurular, 15-27 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 15 Şubat 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS – 1 için başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi. YDS ücreti 2022 yılında da 185 TL olarak belirlenmişti.