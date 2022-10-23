YDS kaç dakika sürüyor, ne zaman bitecek? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenen YDS sınavının ikincisi bugün düzenleniyor. Peki YDS saat kaçta bitecek? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), bugün Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak. YDS saat 10:15'te başladı.
YDS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
YDS 180 dakika( 3 saat) sürüyor.
YDS SAAT KAÇTA BİTİYOR?
YDS saat 13:15'te bitecek. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınavsalonundan çıkmaları yasak.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları 8 Kasım 2022'de açıklanacak.
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