Yayınlanma: 09.03.2025 - 09:05

Güncelleme: 09.03.2025 - 09:05

YDS (Yabancı Dil Sınavı), Türkiye'de kamu kurumlarında çalışacak kişilerin yabancı dil yeterliliklerini ölçmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor? YDS/1 kaç soru var?

YDS 1 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek. 10.15'te başlayacak sınava 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak. Sınav saat 13:15’te son bulacak. Sınav, 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek.

YDS/1 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

YDS/1 180 dakika sürecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

2025 YDS/1 SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.