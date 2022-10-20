YDS ne zaman, saat kaçta? YDS günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

20 Ekim 2022 Perşembe, 17:59

2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olarak gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adaylar sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerini merak ediyor.

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

2022-YDS/2 sınavı 23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

YDS SAAT KAÇTA?

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDS günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2022-YDS/2) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 23 Ekim 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

23 EKİM 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ