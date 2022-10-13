YDS sınav yerleri belli oldu mu? 2022 YDS/2 sınava giriş belgeleri nasıl alınır?

13 Ekim 2022 Perşembe, 16:59

2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacaktır.

YDS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2022 YDS/2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2022 YDS/2 SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.