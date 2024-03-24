YDS soru ve cevapları yayınlandı: YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 24.03.2024 - 15:55

Güncelleme: 24.03.2024 - 15:55

2024 YDS/1 sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 24 Mart'ta yapılan yılın ilk YDS sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar verdiği cevapları kontrol etmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 24 Mart 2024 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 3 Nisan 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS sınav takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.