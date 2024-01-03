YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? YDS 2024 başvuru tarihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
ÖSYM tarafından yapılan 2024'ün ilk YDS sınavının ne zaman olacağı yurttaşlar tarafından araştırma konusu hâline geldi. Peki, YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? YDS 2024 başvuru tarihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
ÖSYM tarafından yapılan YDS sınavları ne zaman ve saat kaçta yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? YDS 2024 başvuru tarihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
YDS 2024/1 SINAVI NE ZAMAN?
2024'ün ilk Yabancı Dil Sınavı(YDS) 20 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.
YDS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YDS 2024/1 sınav başvurusu 3 Ocak 2024 tarihi ile 11 Ocak 2024 tarihi arasında gerçekleştirilecektir.
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