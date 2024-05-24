Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:09

Güncelleme: 24.05.2024 - 10:09

2024 YDUS 1. dönem sınav giriş belgeleri, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından merakla bekleniyordu. YDUS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, YDUS sınav giriş yerleri açıklandı mı? YDUS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

YDUS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-YDUS 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

SINAV YERLERİ NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.