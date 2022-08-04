Yediiklim Yayınevi açıklamasını değiştirdi: Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 14:28

KPSS’de kopya soru skandalının ortaya çıkmasının ardından yayınevine baskın düzenlenmişti. Yediiklim Yayınevi yetkilisi “Bir iki sorumuz aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf” açıklamasını yapmıştı.

TELE1'in aktardığına göre Yediiklim Yayınevi editörü olduğunu söyleyen ve yayınevinin YouTube kanalında Tarih dersi veren Ahmet Uğur Karakuza Telegramda öğrencilerine gönderdiği sesli mesajında “20-25 tane soru aynı olur mu, bizim 5-6 sorumuz birebir aynı. Onu da en iyi sizler biliyorsunuz Ben size MEB kitabından sorular atmıyor muyum? Birebir dedikleri soru MEB kitabının soruları” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARINI DEĞİŞTİRDİLER

Skandalın ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Devlet Denetleme Kurumuna KPSS’nin incelenmesi talimatını verdi sonra da ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü görevden aldı. Gece saatlerinde skandalın odağındaki Yediiklim Yayınevine Ankara Mali Şube ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonun ardından Milliyet’e açıklamada bulunan Yediiklim Yayınevi’nden yetkililer ise şunları söyledi:

“KPSS’de benzer çıkan soru sayısı iddia edildiği gibi 20 tane yoktur diye tahmin ediyoruz. ÖSYM şu anda soruları inceliyor. Geçmiş yıllardaki sınavlarda da çıkan benzer sorularımız oluyordu. YKS, ALES, DGS, KPSS’de de oluyor. Farklı kurumların her sene 120 sorudan 10 tane tutturduk diye açıklamaları olur. Ama biz şu ana kadar reklam yapmadık. Ama her zaman bu yapılır, doğal bir şey bu. Soruların birebir olup olmadığına ÖSYM karar verecek. İncelemeler sonucunda biz de bir açıklama bekliyoruz.”