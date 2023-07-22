YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2023 tercihleri son gün ne zaman?

Bu yıl 3,5 milyonun üzerinde adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemleri hakkında araştırmalara başladı. YKS sonucuna göre tercihlerini yapacak olan adaylar YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve YKS tercihlerinin son gününün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2023 tercihleri son gün ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 13:48
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2023 tercihleri son gün ne zaman?
Abone Ol google-news

YKS'ye giren adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihlerini yapmaya başladı. Adaylar YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, tercihlerin ne zaman başlayacağını ve YKS tercihlerinin son gününün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2023 tercihleri son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...

YKS 2023 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz tarihinde başlayacak. Bu aşamadan sonra değerlendirme faaliyetlerine başlayacak olan ÖSYM, en geç 25 Ağustos tarihine kadar sonuçları açıklamış olacak.

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde başlayacak ve 8 Ağustos'ta sona erecek.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 07.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2023-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”ndayer alacaktır. Adaylar kılavuza 2023 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.


YKS Yks sonuç YKS tercih yks tercih sonuçları

İlgili Haberler

YKS tercihleri için kılavuz ne zaman yayımlanacak? YKS tercihleri ön kılavuzu yayımlandı mı, nereden bakılır?

YKS tercihleri için kılavuz ne zaman yayımlanacak? YKS tercihleri ön kılavuzu yayımlandı mı, nereden bakılır?
Sözel bölümler hangileri? YKS 4 yıllık Sözel bölümler ve 2 yıllık sözel bölümler hangileri? YKS 2023 Sözel bölüm puanları...

Sözel bölümler hangileri? YKS 4 yıllık Sözel bölümler ve 2 yıllık sözel bölümler hangileri? YKS 2023 Sözel bölüm puanları...
2023 YKS taban puanları tablosu! 2023 üniversite taban puanlarına nereden bakılır? 2 ve 4 yıllık üniversitelerin kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

2023 YKS taban puanları tablosu! 2023 üniversite taban puanlarına nereden bakılır? 2 ve 4 yıllık üniversitelerin kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

En Çok Okunan Haberler