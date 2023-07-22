Yayınlanma: 22.07.2023 - 13:48

Güncelleme: 22.07.2023 - 13:48

YKS'ye giren adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihlerini yapmaya başladı. Adaylar YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, tercihlerin ne zaman başlayacağını ve YKS tercihlerinin son gününün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2023 tercihleri son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...

YKS 2023 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz tarihinde başlayacak. Bu aşamadan sonra değerlendirme faaliyetlerine başlayacak olan ÖSYM, en geç 25 Ağustos tarihine kadar sonuçları açıklamış olacak.

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde başlayacak ve 8 Ağustos'ta sona erecek.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 07.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2023-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”ndayer alacaktır. Adaylar kılavuza 2023 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.