Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuran kişi sayısı adaylar tarafından merak ediliyor. 2024 yılında toplam 3.036.945 aday başvurmuştu. Peki, YKS'ye kaç kişi başvurdu? Bu yıl kaç kişi YKS'ye girecek? İşte ayrıntılar...





KAÇ KİŞİ YKS'YE GİRECEK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar "Bu yıl YKS'ye 2 milyon 560 bin 640 kişi başvurdu. Bunlardan 1 milyon 375 bin 383'ünü kız, 1 milyon 185 bin 257'si ise erkek adaylardan oluştu." şeklinde açıklama yaptı.

Adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısının 831 bin 487 olduğunu kaydeden Özvar, bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısının ise 1 milyon 102 bin 955 olduğunu açıkladı.





KAÇ KİŞİ AYT'YE GİRECEK?

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran aday sayısı 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuranların sayısı ise 215 bin 447 olarak açıklandı.





YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek.