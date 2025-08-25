Cumhuriyet Gazetesi Logo
YÖK Başkanı Özvar: Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu

25.08.2025 10:30:00
Güncellenme:
ANKA
YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS-2025 yerleştirme sonuçlarıyla devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’unun, ön lisans kontenjanlarının ise tamamının dolduğunu bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YKS-2025 yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim."

