Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:16

Güncelleme: 18.11.2024 - 12:16

Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlar, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası alacak. Diğer yandan yenileme işlemi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Peki, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme tarihi ne zaman?

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu hakkında "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta. Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim." şeklinde konuştu.

EHLİYET YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme süresinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.