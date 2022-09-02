Elmanın Tarihi
Elmanın hızını düşün
*
Tomurcukları gördün bir sabah
tomurcukları düşün
saniyede 300.000 kilometre yol alan hızda
sayısız güneşlere bölünüyordu
sayısız su kabarcıklarına
*
Çiçeklerini gördün bir sabah
çiçekleri düşün
güneşin inatçı gücünü
erguvan tülünü ilkyazın
tutsak insanları ölü çocukları
hedefe giden merminin hüznünü
köyleri kentleri kasabaları düşün
çiçekleri düşün
hepsinin düşleri bir
ama hepsinin düşleri ayrı
*
Yeşil tüylerini gördün ilk patlamada
yeşil tüyleri düşün
bir şey olmayacakmış gibi duran tüyler
dengeli bir coşkuyla bekleyip kafa tutarak
yelin bağrına gümüş kakmalar döken
yeşil tüyler
onları düşün
*
İlkyazda durumu bu elmanın
yeşil kırmızıya dönüşecek
kırmızı tada dönüşecek
ve sonra doludizgin bir koku
ve elmanın doruk noktası:
Yumruktan küçük ve yuvarlak
kabuğu parlak ve sert
kırmızıdan yeşile kadar türlü renkte
kokusu hoş
tadı tatlı ve mayhoş
dokusu gevrek ufak çekirdekli -
Gülgillerden Elma.
*
Elmanın hızını düşün
*
Elini uzatsan elindedir
yere düşerse çürür ayrışır
ve çekirdekleri yayılır toprağa
toprağın dölyatağına
*
Elma çürür ama öcünü içinde taşır
bir filiz olmanın bir ağaç olmanın öcünü
*
Döllenmenin hızını düşün yeşermenin hızını
yeşilin kırmızının mayhoş tadın ve kokunun
dalından düşmenin ve çürümenin hızını
*
Saniyede 300.000 kilometre yol alan hız
benim dışımda benden ayrı bana karşı
parmak uçlarımı karıncalandıran uygar sıcaklık
sevgilimin yeşil saçları gibi yığılan
ölümün sakladığı dirim
ertelenen dirim
benim yaşama tarzım
bu benim direnmem
bu benim...
*
değişmem delidumanlığım zorbalığım
ölümsüz ve benden bağımsız bir başka şey
bu beni saran beni sarsan bir bengi salgı
Elmanın hızını düşün sevgilim
seni beklememin hızını düşün.
Muğla, 5.8.1968
DÖNÜŞÜM
Türkiye’nin dağları, diyorum,
eşkıyalar ve geyik sürüleri.
Sonbaharın batışına bakıyorum.
*
Türkiye’nin ovaları, diyorum,
yitik düş, Samanyolu, göksel patika.
Günün doğuşunu kokluyorum.
*
Türkiye’nin gölleri, diyorum,
bir step kentinin sokaklarından,
ölü suları düşünüyorum.
*
Türkiye’nin ırmakları, diyorum,
yirmi dört mart, saat beş, sabahın eşiğinde.
Çaydanlıkta fokurdayan su.
*
Türkiye’nin denizleri, diyorum,
boğa kılığında Marmara, yazıcı Ege,
Akdeniz! bengi limonluğu ilkyazın.
*
Türkiye’nin gökleri, diyorum,
gül karanfil oluyor, karanfil elma,
kuşlar yuva yapıyor saçlarıma.
*
Türkiye’nin kadınları, diyorum,
beyaz odamın duvarlarından.
Gövdem ne güzel alışmıştı kanamaya.
*
Türkiye’nin erkekleri, diyorum,
kar kuyusunun katı hüznü,
kanamaya alışmış gövde.
*
Türkiye’nin çocukları, diyorum,
portakal kokan ağız, ıslak duvar,
büyüyüp anne ve asker olacaklar.
*
Türkiye! Anacığım, diyorum,
sevgili kiraz zamanı!
Çıt yok, yollar tozlu, kavaklar sarı.
*
Türkiye! Babam Türkiye diyorum
kesik el, parçalanmış diz, kanayan omuz,
biriken ses alanlarda, bulvarlarda.
*
Türkiye! Sevgilim, bir tanem diyorum,
binlerce kuş havalanıyor yüreğimde,
ayaklarım yürüyor binlerce ayakla.
Aydın, 24.3.1970
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