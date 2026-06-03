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Schengen vizesinde randevu satan şirketlere soruşturma: 7 firma mercek altına alındı

Schengen vizesinde randevu satan şirketlere soruşturma: 7 firma mercek altına alındı

3.06.2026 12:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Schengen vizesinde randevu satan şirketlere soruşturma: 7 firma mercek altına alındı

Schengen vizesi başvurularında randevuların bot yazılımlarla kapatılıp ticari amaçla satıldığı iddiaları TBMM gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gelen şikayetler üzerine Reklam Kurulu'nun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını açıkladı.
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Schengen vizesi başvurularında randevuların bot yazılımlarla kapatılarak ticari amaçla satıldığı iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin 7 şirket hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

SCHENGEN VİZESİ RENDEVU SİSTEMİ MERCEK ALTINDA

Schengen vizesi başvurularında aracı kurumlar üzerinden yürütülen işlemler ve randevu sistemine ilişkin iddialar Meclis’e taşındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin yazılı soru önergelerine verdiği yanıtta, bot yazılımlarla randevuların toplanarak satıldığı iddialarına ilişkin Reklam Kurulu’nun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını bildirdi.

153 BAŞVURU VE ŞİKAYET KAYDA GEÇTİ

Son 5 yıla ilişkin verileri paylaşan Bakan Bolat, vize başvuru aracılığı hizmetlerine yönelik 143 CİMER ve 10 e-Devlet başvurusu olmak üzere toplam 153 başvuru yapıldığını açıkladı.

Başvuruların hak arama mekanizmalarına yönlendirildiği belirtilirken, şahsi IBAN üzerinden ödeme alınması ve fatura düzenlenmemesi gibi iddiaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’na iletildiği ifade edildi.

ARACI KURUMLAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEME YOK

Ticaret Bakanlığı, vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumlara yönelik fiyatlandırma, iade koşulları ve bilgilendirme yükümlülükleri açısından tüketici mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını belirtti.

Bakanlık, bu alana ilişkin ek düzenlemelerin ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda değerlendirildiğini kaydetti.

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Schengen vizesinde randevu satan şirketlere soruşturma: 7 firma mercek altına alındı Schengen vizesi başvurularında randevuların bot yazılımlarla kapatılıp ticari amaçla satıldığı iddiaları TBMM gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gelen şikayetler üzerine Reklam Kurulu'nun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını açıkladı.