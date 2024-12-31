1 Ocak'ta Borsa açık mı? 31 Aralık Borsa yarım gün mü?
Özel günlerde Borsada bazı işletmelerin çalışma şekli araştırılıyor. Peki, 1 Ocak'ta Borsa açık mı? 31 Aralık Borsa yarım gün mü?
Borsa ile ilgilenenler özel günlerde borsa işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 1 Ocak'ta Borsa açık mı? 31 Aralık Borsa yarım gün mü?
1 OCAK BORSA TATİL Mİ?
1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı borsada işlem yapılamayacak.
31 ARALIK'TA BORSA AÇIK MI?
31 Aralık'ta borsa açık olacak.
Etiketler: #31 Aralık #1 Ocak #borsa #borsa işlem
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