1 Ocak'ta Borsa açık mı? 31 Aralık Borsa yarım gün mü?

Özel günlerde Borsada bazı işletmelerin çalışma şekli araştırılıyor. Peki, 1 Ocak'ta Borsa açık mı? 31 Aralık Borsa yarım gün mü?

1 Ocak'ta Borsa açık mı? 31 Aralık Borsa yarım gün mü?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 07:00

Borsa ile ilgilenenler özel günlerde borsa işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 1 Ocak'ta Borsa açık mı? 31 Aralık Borsa yarım gün mü?

1 OCAK BORSA TATİL Mİ?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı borsada işlem yapılamayacak.

31 ARALIK'TA BORSA AÇIK MI?

31 Aralık'ta borsa açık olacak.


Etiketler: #31 Aralık #1 Ocak #borsa #borsa işlem

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