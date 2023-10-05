'128 milyar dolar' tartışılabilir

Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 03:00

Banka ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki ilgili protokolü anımsatan Erkan, bu konuda kendisini üzen noktayı ise şöyle anlattı: “Bankadaki döviz rezervleri gizli saklı şekilde belirli kurumlara veya kişilere aktarılmış gibi bir anlayış var. Türkiye ciddi bürokratik geleneği, kurumları olan ülkedir. Böyle bir ülkede, iletişim ve bilgi teknolojilerinin bu kadar geliştiği çağda Merkez Bankası gibi dünyaya açık bir kurumda ‘Rezervler ne oldu?’ şeklinde bir tartışmayı kurumumuza da Türkiye’ye de yakıştıramam.”

(Gaye Erkan)



Ayrıca o dönemki hareketlerin etkinliğinde farklı görüşler olabileceğini dile getiren ve “Doğrusunuz, bu müdahalelerin boyutu ve zamanlaması tartışılabilir” diyen Erkan şu vurguyu yaptı: “Şu anki rezerv politikamız farklı. Bankanın rezervlerini ne zaman kullandığı ve döviz likiditesinin ne tarafa doğru gittiği açıklanan resmi istatistikler ve MB analitik bilançosunda her zaman takip edilmekte.”

Erkan, KKM’nin Haziran 2023 sonu itibarıyla toplam maliyetinin 310 milyar lira olduğunu da açıkladı.



