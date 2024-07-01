‘18 yaş altı’ geleceğe yatırıma dönüşüyor
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, 18 yaş altı kişilerin BES’e dahil edildiği ilk günden bu yana “Çocuğum için BES” ürünüyle sektörde en çok tercih edilen şirket olmaya devam ettiklerini belirtti.
Bu ürünle 300 bin çocuğa
ulaşan ilk şirket olduklarını ve 5
milyar TL fon büyüklüğü barajını da
aştıklarını vurgulayan Makaskesen,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“18 yaş altı katılımcılarımızın yüzde
29’u 0-3 yaş aralığında. Diğer
bir ifadeyle müşterimiz olan
yaklaşık üç çocuktan biri henüz
hayatının ilk evrelerinde
bulunuyor. Ayrıca etkin fon
yönetimi ile kişilerin çocukları
için yaptıkları tasarruflar
geleceğe yatırıma
dönüşürken katkı payı
ödeme teminatımızla
bize duyulan güveni
pekiştiriyoruz.”
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