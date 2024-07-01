‘18 yaş altı’ geleceğe yatırıma dönüşüyor

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, 18 yaş altı kişilerin BES’e dahil edildiği ilk günden bu yana “Çocuğum için BES” ürünüyle sektörde en çok tercih edilen şirket olmaya devam ettiklerini belirtti.

Serhat Aligil
Yayınlanma: 01.07.2024 - 04:00
‘18 yaş altı’ geleceğe yatırıma dönüşüyor
Abone Ol google-news

Bu ürünle 300 bin çocuğa ulaşan ilk şirket olduklarını ve 5 milyar TL fon büyüklüğü barajını da aştıklarını vurgulayan Makaskesen, sözlerini şöyle sürdürdü: “18 yaş altı katılımcılarımızın yüzde 29’u 0-3 yaş aralığında. Diğer bir ifadeyle müşterimiz olan yaklaşık üç çocuktan biri henüz hayatının ilk evrelerinde bulunuyor. Ayrıca etkin fon yönetimi ile kişilerin çocukları için yaptıkları tasarruflar geleceğe yatırıma dönüşürken katkı payı ödeme teminatımızla bize duyulan güveni pekiştiriyoruz.”


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler