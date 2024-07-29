İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB burs şartları neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite burslarından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 veya 4 yıllık eğitim süresini uzatanlar ile başarı notu 100 üzerinden 53’ün altınla olanlar ile 4.00 üzerinden 2.00 altında olanlara maddi destek sağlayacak. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB burs şartları neler?
İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak, sorusu YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala İstanbul'da üniversite eğitimi alacak olanların gündemine geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 öğretim yılında öğrencilere burs desteği sağlayacak. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB burs şartları neler?
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteği devam edecek.
Başvuru işlemleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
- Sabıka kaydı olanlar
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