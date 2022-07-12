20 yıl sonra sağlanan Euro/dolar eşitliği Türkiye'yi nasıl etkiler?

12 Temmuz 2022 Salı, 10:42

Dolar küresel piyasalarda başka para birimlerine karşı kazandığı değeri Euro/dolar paritesinde eşitlik sağlayarak taçlandırdı.

Euro/dolar paritesi haftanın ikinci işlem gününde düşerek 1.0005 seviyesini test etti. Böylelikle paritede 2002'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Avrupa Birliği’nin para birimi olan Euro ile ABD Doları 2002 Aralık ayından sonra ilk kez eşitlendi.

ABD ENFLASYONA KARŞI FAİZ SİLAHINI KULLANIYOR

Küresel piyasalarda yarın açıklanacak enflasyon verileri takip edilirken Fed’in gündeminde yine faiz artırımı var.

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8.6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti. Bu artışa parallel olarak yarın açıklanacak verilerde de yeni bir zirve bekleniyor.

ABD enflasyonla mücadele için her fırsatta faiz artırımını konuşuyor. Geçen ay kaydedilen 41 yılın zirvesinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirdi.

EURO BÖLGESİNDE ENFLASYON MAYISTA ZİRVEYE ULAŞMIŞTI

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) paylaştığı mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerinde Euro bölgesinin enflasyonu son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Mayıs ayında, Euro bölgesinde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 3.87 ile enerji ürünleri verdi. Enerjiyi, yüzde 1.59 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1.46 ile hizmetler ve yüzde 1.13 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Avrupa'da yüksek seyreden enflasyon sonrası Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz artırımı için hazırlanıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın üyelerinden biri olan Robert Holzmann, “Eğer enflasyon görünümü iyileşmezse ekonomiyi düzlüğe çıkarabilmek için temmuz ayında 50 baz puanlık, eylül ayında da 75 baz puanlık faiz artışı değerlendirilebilir” demişti.

EURO/DOLAR EŞİTLİĞİNİN TÜRKİYE'YE ETKİSİ NE OLUR?

Yıllar sonra Euro ve doların eşitlenmesi gündemde büyük bir yankı uyandırırken bu durumun TL’ye ve Türkiye ekonomisine olan etkisi merak ediyor. Konuya ilişkin Twitter hesabından görüşlerini paylaşan Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, bu durumun Türkiye’nin aleyhine olduğunu belirtti.

Gelir ve gider dengesindeki para birimleri üzerinden açıklama yapan Eğilmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“-Euro ile Doların eşitlenmesi bizim aleyhimize bir gelişme. Çünkü ihracatımızın ve turizm gelirlerimizin ağırlığı Euro ile, ithalatımızın ve dış borç ödemelerimizin ağırlığı Dolarla.

- Lehimize o kadar çok şey vardı ki hiçbirini değerlendiremedik. Bu yıla kadar Euro Dolara göre çok değerliydi o bizim lehimizeydi mesela. Biz sadece seyrettik.”