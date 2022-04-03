'200 TL'cik basımı patladı

03 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Türkiye’de koşar adım yükselen enflasyon kâğıt paraları (banknot) da olumsuz etkiliyor.

Değerlerindeki erime hem daha büyük kupürlü kâğıt paraların basımını gündeme getiriyor hem daha çok büyük hacimli işlemlerde kullanılması için az sayıda tedavülde olan 200 TL gibi banknotların artmasına neden oluyor.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, Mart 2022 sonu itibarıyla Mart 2021’e kıyasla tedavüldeki kâğıt para sayısı yüzde 24.4 artışla 2 milyar 998 milyon 295 bin 43 adet oldu. 200 TL’lik kâğıt para sayısı ise yüzde 61.6 artarak 536 milyon 988 bin 900 adede çıktı.

Bu durum kâğıt para türlerinin toplamdan aldığı payı da etkiliyor.

Son bir yılda 200 TL’nin payı yüzde 13.79’dan yüzde 17.91’e çıktı. Ayrıca bu paylar 100 TL’de yüzde 37.85’ten yüzde 38.59’a çıkarken 50 TL’de yüzde 15.32’den yüzde 13.82, 20 TL’de yüzde 9.84’ten yüzde 8.55, 10 TL’de yüzde 10.92’den yüzde 10.11 ve 5 TL’de yüzde 12.28’den yüzde 11.02’ye düştü.