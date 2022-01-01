2022 ilk çeyreği kripto paralarda dönüm noktası

01 Ocak 2022 Cumartesi, 09:59

Bitcoin’in yılın en kötü performansını gösterdiği Aralık ayında, kripto paralar çok önemli bir kırılma noktasına geldi. Birçok altcoin ralli öncesi dip çalışması görüntüsü sergilerken Bitcoin’de ise dün gerçekleşen yukarı hareket konusunda birçok analist çok temkinli.

Bitcoin’de aslında yılın son ayında beklenen ralli 2022’nin ilk çeyreğine ötelenmiş durumda. Bu da aşağı doğru risklerin azaldığı, yukarı potansiyelin arttığı bir yılbaşına girdiğimiz anlamına geliyor.

ALT COINLERDE SIFIR ATMA SEZONU MU?

Dünya'dan Barış Erkaya'nın haberine göre, BTC için aşağıda 42 bin dolar seviyesinin, en kötü senaryoda ise 39 bin dolar testinin gelme olasılığının altı çiziliyor. Fakat bu seviyeden sonra bütün alt coinler de dahil olmak üzere geçen yıla benzer yukarı eğilimli bir ilk çeyrek yaşama olasılığımıza da vurgu yapılıyor.

Bu da mevcut seviyelerden birçok alt coinde sıfır atma sezonu anlamı taşıyor. Tüm bunlara karşılık özellikle ilk çeyrekte ralli başlayana kadar yukarı ve aşağı yine dalgalı bir süreç yaşanacağı, bunun da uzun süredir beklemiş olan kripto para yatırımcılarını korkutacak seansların biraz daha sürebileceği ihtimalini beraberinde getiriyor.

YENİ YIL YENİ BELİRSİZLİK

Türk kripto para yatırımcıları içinse 2022 başka bir belirsizlik daha içeriyor. Kripto paralar için getirileceği söylenen yasal düzenleme. TBMM’de düzenlenen ve (yatırımcı tarafında) kripto para temsilcilerinin davet edildiği danışma toplantısından çıkan ilk sonuçlar, kripto para yatırım gelirlerinin vergilendirilmesi noktasında tartışma yaratmış durumda. Bunun yanında elbette ihraç edilecek coinleri onaylayacak merci, uluslararası kripto para borsalarına yönelik düzenlemeler konuları da tartışıldı fakat sonuçta yatırımcının doğrudan cebini ilgilendiren madde olması nedeniyle vergilendirme 1 numaralı gündem olmayı sürdürdü.

YASAL DÜZENLEMEDE SORU İŞARETLERİ

İtirazlar, kripto paraya geleneksel vergilendirme yani kazanç vergisi getirilmesi noktasında. Yatırımcıların beklentisi hisse senedi piyasalarındaki uygulamanın aynen kripto para yatırımları açısından uygulanması. Aslında stopaja tabi olmasına rağmen hisse senedinde ne stopaj ne de alım-satım kazanç vergisi bulunmuyor.

Yasal düzenleme ile ilgili beklenti Türk kripto para borsalarının bu noktada bazı avantajlara sahip tutulacağı, böylece TL bazlı enstrümanları güçlendirme planının devamı niteliğinde global borsaları da Türkiye’de TL bazlı işlem açmaya teşvik etme uygulamasına gidilebileceği yönünde. Fakat bu borsalarda da işlem çeşitliliğinin çok az olması beraberinde birçok soru işaretini getiriyor. Global borsalarda binlerce coin listelenirken, Türk borsalarında listelenen coinlerin sadece onlarca olması çok ciddi bir açmaz. Ayrıca eğer örneğin listelenecek olan coinlerin onay merciinin SPK olması durumunda SPK’nın bu kadar hızlı yeni ürün çıkan piyasada bu onay mekanizmasına nasıl yetişebileceği de ayrı bir muamma ve tartışma konusu.

Daha birçok itiraz ve belirsizlik olsa da özellikle kritik olan bu soru işaretlerinin bir an önce giderilmesi beklentisi hakim.