2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi için matrah ve vergi artırımı olanağı

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 04:00

Buna göre vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) uygulanacak. Hesaplanan yeni borç tutarı için 48 ay taksit olanağı sağlanırken peşin ödemede de yüzde 90 indirim olacak. Başvurular ise 1 Haziran’a kadar yapılabilecek.

"GARABET BİR DURUM"

Düzenlemeleri yorumlayan EY (Ernst&Young) Vergi Ortağı Abdulkadir Kahraman ise önceki vergi aflarından en önemli farkın, 2022 yılı beyannamesi verilmemiş iken bu yıla ilişkin gelir ve kurumlar vergisi için de “matrah ve vergi artırımı” olanağı verilmesi olduğunu söyledi.

(Abdulkadir Kahraman)



Abdulkadir Kahraman, şuna dikkat çekti:

“Türkiye’de henüz beyan dönemi kapanmamış bir vergilendirme döneminin matrah artırımı kapsamına alınması bir ilk. Mali hukuk açısından sistemi bozan, garabet bir düzenleme. Garabet nasıl oluyor? Mükellefler 2022 yılı beyanı sırasında her hangi bir engel ile karşılaşmadan, 2022 yılı gelirlerini istedikleri gibi beyan edip, akabinde matrah artırımı ile daha az vergi ödeme imkânına sahip olabilecek. Vergi affı kanunlarının başlığı ‘bazı alacakların yeniden yapılandırılması’ olsa da bu kanunların içerdiği matrah artırımı hükümleri sayesinde alacak daha doğmadan mükelleflere ‘kendi yapılandırmanı kendin yap’ imkânı veriliyor. Vergi düzenlemelerine uyumlu mükellefler açısından eşitsizlik ve adaletsizlik oluşuyor.”