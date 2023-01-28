2022'de site aidatlarında artış yüzde 80'i aştı: İstanbul'da rekor Beşiktaş'ta

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 07:00

Enflasyon ve yükselen maliyetler konut sektöründe yalnızca konut fiyatlarını ve kiraları değil, aidatları da etkiledi.

Apartman, site, rezidans gibi yaşam alanlarının yöneticilerine dijital asistanlık yapan, sektörün en çok tercih edilen yönetim yazılımı Apsiyon tarafından yayımlanan veriler; ısıtma, soğutma ve demirbaş gibi kalemlerin dahil edildiği durumda apartman ve site aidatlarının 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 83 oranında arttığını gösterdi.

Apsiyon'un bir yıllık verilerden oluşturduğu rapor, konut piyasasının yönetim boyutuna ışık tuttu.

2022’NIN AİDAT ŞAMPİYONLARI: MUĞLA, İSTANBUL VE ANKARA

20 binden fazla apartman ve site, 1,4 milyonun üzerinde konut ve 3 milyon kişi tarafından kullanılan Apsiyon’a göre; daire başı aidat ortalaması en yüksek il, 1.567,98 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı; 1.474,78 TL ile İstanbul, 1.094,05 TL ile Ankara, 1.083,30 TL ile İzmir ve 773,59 TL ile Bursa izledi. Daire başına en düşük aidat ortalamasına sahip il ise 66,75 TL ile Nevşehir oldu. Nevşehir’i ise 105,83 TL ile Çorum, 117,13 TL ile Bolu, 144,58 TL ile Tunceli ve 174,80 TL ile Hatay takip etti.

Site yönetimlerinin en çok harcama yaptığı gider kalemlerinin; doğal gaz, su, elektrik, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olduğunu belirten Apsiyon CEO’su Kudret Türk, "2022 yılında site yönetimleri, Apsiyon üzerinden yaklaşık 125 milyon işlem yaptı. Site sakinlerinin açtığı 228 bini aşkın iş talebinin yüzde 96'sı ise çözüme kavuşturuldu. Platformumuzdan 26 milyon e-posta ve 28 milyon SMS gönderildi. Böylelikle site yönetimlerine 190 bin saat zaman kazandırıldı ve ciddi bir işgücü tasarrufu sağlandı” dedi.

İSTANBUL BEŞIKTAŞ’TA AIDAT ORTALAMASI 5 BIN LIRAYA YAKLAŞTI

Raporda, İstanbul'daki ilçelere ilişkin verilere de yer verildi.

İstanbul'da daire başına aidat ortalaması en yüksek ilçe 4.734,62 TL ile Beşiktaş olurken, ilk beş ilçeyi Beşiktaş'la birlikte Sarıyer, Zeytinburnu, Ataşehir ve Şişli oluşturdu.

Beşiktaş, Sancaktepe, Üsküdar, Pendik ve Ümraniye, aidat borcunu en düzenli ödeyen 5 ilçe olarak sıralandı.

Ziyaretçi kayıtlarına göre kullanıcıların evlerinde 23 milyon misafir ağırladığı tespit edilirken, İstanbul’da en fazla taşınma, Esenyurt, Maltepe, Pendik, Küçükçekmece ve Tuzla’da görüldü.



