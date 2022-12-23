2023 ile ilgili asgari ücret, hükümet ile işverenin imzasıyla 8 bin 507 lira oldu

23 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bir yanına Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’i, diğer yanına TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’u alarak 2023 yılıyla ilgili asgari ücreti açıkladı. Net ücret olarak 9 bin TL talep eden Türk-İş bu toplantıya katılmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı için brüt asgari ücreti 10 bin 8 TL, net asgari ücreti 8 bin 507 lira olarak ilan etti. Ayrıca işverenlere asgari ücretli başına verilen 100 liralık asgari ücret desteği de 250 liraya çıkarıldı. Çalışan ve işveren taraflarının ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını, hükümet olarak tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, “Gönlümüz, çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi” dedi. Her kazanımı, 85 milyon vatandaşın hayat kalitesini yükseltmek için kullandıklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

TÜRK-İŞ’TEN TEPKİ

“Ama tabii sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar. ‘Şu kadar, bu kadar veririz filan falan’ diye... Çünkü bir sıkıntısı yok. At, nereye giderse gitsin. Ama biz, çok hassasız.” Erdoğan ayrıca, gerekli olursa yeni düzenleme yapabileceklerini de ifade etti. Ancak Türk-İş’in Kasım 2022 araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 787, yoksulluk sınırı 25 bin 365, bekâr çalışanın aylık yaşama maliyeti de 10 bin 170 liraydı. Yeni asgari ücret açlık sınırını 720 lira aşarken bekâr çalışanın aylık yaşama maliyetinin 1664 lira gerisinde kaldı.

Karar toplantısına katılmayan Türk-İş ise “muhalefet şerhi” de yazmazken “Asgari ücret işçilerin ve kamuoyunun beklentisini karşılamadı” başlıklı yazılı açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalacağını kaydetti.

Öte yandan asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalem de değişecek. Buna göre örneğin yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak. Ayrıca yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı brüt 10 bin 8 liraya yükseldi. Yine GSS primi olarak 300 lira 24 kuruş ödenmesi gerekecek.